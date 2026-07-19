انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداول

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس السبت 153,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضًا، إذ بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضًا، إذ بلغ سعر البيع 152,450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,350 ديناراً مقابل 100 دولار