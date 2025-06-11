انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع استئناف التداول بعد عطلة العيد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 141,350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ141,450 ديناراً سُجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

يُشار إلى أن بورصات بغداد كانت قد أغلقت أبوابها منذ يوم الجمعة الماضي بسبب عطلة عيد الأضحى، وسجلت حينها 141,450 ديناراً مقابل 100 دولار.