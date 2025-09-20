انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 142500 دينار.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت أسعار الصرف انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 142050 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141950 ديناراً.