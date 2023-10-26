انخفاض أسعار الدولار في بغداد و استقرارها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، ليوم الخميس ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161000 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 161300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 160950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160850 دينارا مقابل 100 دولار.