انخفاض أسعار الدولار في بغداد و ارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 160250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 160500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 160750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 159750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 160950 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 160900 دينار مقابل 100 دولار.