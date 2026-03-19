انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 154700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 155000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154300 دينار مقابل 100.