انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الاحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.