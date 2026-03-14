انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع تعاملات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن: أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 154050 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 154250 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100.