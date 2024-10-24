انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 152200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 152650 ديناراً مقابل 100 دولارا .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 152550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.