انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150350 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.