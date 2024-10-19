انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 152750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 153050 دينارا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 152950 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.