انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف ،يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139975 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.