انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153800 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.