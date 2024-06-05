انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 145850 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145200 دينار مقابل 100 دولار.