انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، تراجعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقارنة بمستوياتها يوم أمس الثلاثاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد انخفضت إلى 149,900 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت تسجل 150,350 ديناراً يوم أمس.

كما أشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية ببغداد شهدت انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 149,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجع سعر صرف الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 149,900 دينار لكل 100 دولار.