انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 145900 دينار، مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 146100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، عند سعر بيع بلغ 147000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146150 دينارا، وسعر الشراء 146100 دينار.