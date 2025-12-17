انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي صباح اليوم الأربعاء في أسواق العاصمة العراقية بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ143100 دينار أمس الثلاثاء.

وأوضح أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار لكل 100 دولار.