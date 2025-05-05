انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار المحلي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد، مسجلة 144,550 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع سعر يوم أمس الأحد الذي بلغ 144,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع الدولار 144,600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,400 دينار لكل 100 دولار.