انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148250 دينارا.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، وسعر الشراء 148450 دينارا مقابل 100 دولار.