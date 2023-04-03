انخفاض أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148.500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح امس الاحد 149900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان وبعض مناطق الاقليم، فان اسعار البورصة انخفضت ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 149000 دينار، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.