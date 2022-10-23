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انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-23T07:34:14+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار يوم أمس السبت 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع  147100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء  147000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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