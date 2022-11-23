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انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-23T07:06:31+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 148900 دينار عراقي مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة شهد استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148950 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148850 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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