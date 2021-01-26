انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر نفسه لبورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.