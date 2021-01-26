سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T07:31:32+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر نفسه لبورصة الحارثية.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

related

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-03 07:22:14
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-28 07:29:35
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2020-10-14 08:01:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-08 07:25:27
اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-07 07:21:09
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد مع استقرارها في إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-17 07:25:12
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

Date: 2020-10-01 07:32:28
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-12 07:22:23
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان