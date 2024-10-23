انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 152750 دينارا لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 152700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.