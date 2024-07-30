انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.