انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 140700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 140400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140200 دينار مقابل 100 دولار.