انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 155450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 155450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155400 دينار مقابل 100 دولار.