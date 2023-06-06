انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 147550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم . 147800 دينار مقابل 100دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.