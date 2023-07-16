انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس السبت 148100 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار، وسعر الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار.