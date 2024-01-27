انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد ،واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 151750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151050 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل استقرارا في محال الصرافة ليبلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.