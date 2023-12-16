انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أول أمس الخميس 156200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 154750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه تم تسجيل استقرار في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 156100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.