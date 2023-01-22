انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 164100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 164500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 165000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 163000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 165750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 165725 دينارا مقابل 100 دولار.