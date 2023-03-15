انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار . فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 157100 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 155750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فيها حيث بلغ سعر البيع 157150 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 156150 دينارا مقابل 100 دولار.