انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 159900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 160300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 159950 دينارا مقابل 100 دولار.