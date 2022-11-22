انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 148750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل ارتفعت الاسعار مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148950 دينارا مقابل 100 دولار.