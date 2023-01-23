انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 162800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الأحد 164500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 163500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا عن صباح يوم أمس الأحد حيث بلغ سعر الدولار البيع 164500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 164475 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.