انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 160100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 158500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 159500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 159400 دينار مقابل 100 دولار.