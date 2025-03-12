انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 147800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس 148200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، وبلغ الشراء 147000 دينار مقابل كل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147550 دينارا مقابل كل 100 دولار.