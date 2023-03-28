انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 154700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 153750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.