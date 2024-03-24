انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس السبت 149200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، وسعر الشراء 148600 دينار مقابل كل 100 دولار.