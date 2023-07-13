انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار، وسعر الشراء 148050 دينار مقابل 100 دولار.