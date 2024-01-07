انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاحد ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس السبت 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 152550 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 152450 ديناراً مقابل 100 دولار.