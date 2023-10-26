انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161300 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 162200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 160250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 160900 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 160800 دينار مقابل 100 دولار.