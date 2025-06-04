انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق بغداد،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 141500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.