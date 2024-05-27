انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145400 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار امس الاحد 145600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا، وسعر الشراء 145150 دينارا مقابل 100 دولار.