انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 155300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 156250 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 154250 دينارا.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار انخفضت أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 155850 دينارا، وسعر الشراء 154850 دينارا لكل 100 دولار.