انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار، فيما كانت الاسعار امس السبت 150150 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار .

فيما سجل الدولار في اربيل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 149950 دينارا، وسعر الشراء 149850 دينارا مقابل 100 دولار.