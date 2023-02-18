انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 154000 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، إلا أن محلات الصرافة تداولت الاسعار خلال اليوم وسجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152200 دينار، وبلغ سعر الشراء 151200 دينار لكل 100 دولار.