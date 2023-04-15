انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 145100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن مكاتب الصيرفة تداولت الدولار وسجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 144200 دينار، وبلغ سعر الشراء 143200 دينار لكل 100 دولار.