انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 163000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار أمس السبت 164750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 162000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 163000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 162900 دينار مقابل 100 دولار.